بعد فوزه بذهبيتن وفضية في بطولة العالم للسباحة: استقبال رسمي للبطل العالمي أيوب الحفناوي

أقيم اليوم الاثنين بالقاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج حفل استقبال رسمي للبطل العالمي والاولمبي أيوب الحفناوي عقب احرازه ميداليتين ذهبيتين وفضية في بطولة العالم للسباحة باليابان.



وكان في استقبال أيوب الحفناوي عدة شخصيات رسمية، من بينها بالخصوص وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان ورئيس الجامعة التونسية للسباحة الهادي بن حسن.





وفي تصريح اعلامي مقتضب عبّر أيوب الحفناوي عن سعادته بالانجاز الذي حققه في بطولة العالم باحرازه ثلاث ميداليات(ذهبية 800 مترسباحة حرة وذهبية 1500 م سباحة حرة وفضية 400م سباحة حرة).وأفاد أنّه لم يكن يتوقع تحقيق مثل هذه النتائج الباهرة، في ظل المستوى العالي للحدث الرياضي العالمي الذي احتضنته مدينة فوكووكا اليابانية من 14 الى 30 جويلية المنصرم، وفق تعبيره.وأوضح أنّه سيعقد غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا للتطرق لتفاصيل مشاركته في بطولة العالم، وأبرز اللحظات التي عاشها، مجددا تأكيده على أنّ ما حققه في اليابان يفوق الخيال، على حدّ قوله.من جهته أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش أنّ النجاح الباهر والانجاز التاريخي الذي حققه أيوب الحفناوي في بطولة العالم للسباحة سيكون له صدى ايجابي على الجيل الجديد من السباحين، والرياضيين التونسيين خصوصا في الرياضات الفردية.وبيّن أنّ سلطة الاشراف ستواصل دعمها لرياضيي النخبة من أجل مزيد التألق وتشريف راية تونس في المحافل العالمية والأولمبية، لافتا النظر الى أنّ توفير الظروف المناسبة للرياضيين، ومنها الفنية تبقى من أساسيات النجاح.وفي هذا السياق أشار الى أنّ تمكين أيوب الحفناوي من التدرب في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اشراف مدرب أمريكي، بعد انجازه التاريخي في أولمبياد طوكيو 2020+1، كان له وقع ايجابي، في مزيد تألقه في المسابح العالمية.وأعرب عن الاعتقاد بأنّ سلطة الاشراف أضحت متابعة لأيوب الحفناوي منذ احرازه ذهبية سباق 400 م في أولمبياد طوكيو 2020+1 مشيرا الى أنّ الوزارة ستواصل وفق استراتيجيتها العناية والاحاطة بالسباح أيوب الحفناوي ورياضيي النخبة المميزين، أملا في مزيد تألقهم ورفع الراية الوطنية، وذلك مع اقتراب موعد أولمبياد باريس 2024.يذكر أنّ أيوب الحفناوي كان قد أحرز في 23 جويلية الماضي فضية سباق 400 متر سباحة حرة، في زمن قدره 3 دقائق و40 ثانية و70 جزء من المائة، بفارق جزءين من المائة على صاحب الميدالية الذهبية، الأسترالي سامويل شورت (3:40:68).وبعدها بأيام، أحرز ذهبية 800 م سباحة حرة في زمن قدره 7:37.00 دقائق، ليثأر من الأسترالي شورت (7:37.76 د) فيما حلّ الأمريكي بوبي فينك، البطل الأولمبي والعالمي، في المركز الثالث (7:38.67 د)، قبل أن يختتم الأحد الماضي مشاركته في بطولة العالم باحرازه ذهبية سباق 1500 م سباحة حرة في زمن قدره 14:31:54 دق متقدما على الأمريكي بوبي فينيك والأسترالي سامويل شورت.