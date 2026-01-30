Babnet   Latest update 23:02 Tunis

بن عروس: انطلاق أولى لقاءات المقهى الثقافي بالمدرسة الإعدادية الأبياني ببومهل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697d01124359b8.70759181_hpogijeqklfmn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 22:44 قراءة: 1 د, 11 ث
      
نظّمت المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، اليوم الجمعة، بالمدرسة الإعدادية الابياني ببومهل، أولى حلقات لقاءات المقهى الثقافي التي يقدّمها مجموعة من الكتاب التونسيين لفائدة التلاميذ، وتندرج في إطار تنفيذ المشروع الجهوي الخاص بسنة المطالعة.
 وقالت رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس،  جيهان الدامرجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه اللقاءات الثقافية تهدف بالخصوص إلى ترسيخ ثقافة المطالعة، وتشجيع التلاميذ على الإقبال على الكتاب.  
وأبرزت أن لقاءات المقهى الثقافي استهلت بلقاء مع الكاتبة والاديبة التونسية مهيبة شاكر بهدف ترغيب التلاميذ الذين حضروا بأعداد هامّة، في المطالعة، وزيادة الوعي لديهم بأهمية الكتاب كقيمة ثابتة قادرة على النهوض بأفراد المجتمع، واعتباره رافدا من روافد التنمية.

واعتبرت أن الواقع  يدعو إلى ضرورة المضي قدما نحو خلق وعي بأهمية الكتاب في حياة الفرد والمجموعة، وتعميق الفهم بأن المطالعة ممارسة ثقافية تعمل وتساهم بشكل فعّال في بناء مجتمع قادر على تجاوز مختلف الصعوبات، لافتة إلى أنه كلّما ارتفع معدل المطالعة لدى الناشئة انحدرت، وفق تعبيرها، المؤشرات السلبية الأخرى التي يمكن ان تضر بمصلحة التلميذ وخاصة منها الاستعمالات المفرطة للأنترنات والعنف وغيرها.
  وأشارت إلى أنه برنامج المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس الخاص بسنة المطالعة، يتضمن الى جانب تظاهرة لقاءات المقهى الثقافي، الذي يستضيف في كل مرة كاتبا تونسيا يقدم ويناقش اصدراته، تنظيم ورشات كتابة ونقاشات حول عدة إصدارات ذات صيت عالمي، وذلك في توجه لترغيب التلاميذ في المطالعة.
 وأضافت المتحدثة أن برنامج المندوبية يشمل أيضا تنظيم مجموعة من الزيارات الى المكتبات العمومية  والمؤسسات التربوية من أجل تفعيل خطة ترغيب التلاميذ وحثهم على المطالعة، فضلا عن تنظيم  يوم جهوي  بعنوان "المؤسسة تقرأ" .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322895

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
13°-10
14°-9
18°-8
19°-12
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>