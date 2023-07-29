بطولة العالم للسباحة - ايوب الحفناوي يتاهل الى الدور النهائي لسباق 1500م سباحة حرة

واحرز الحفناوي المرتبة الاولى ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات بتوقيت 14دق و49ث و53 جزء بالمائة مسجلا ثالث افضل توقيت ضمن قائمة المتاهلين

للنهائي الذي سيقام غدا الأحد بداية من الساعة 12 و16 دقيقة بتوقيت تونس

وكان الحفناوي توج خلال هذه النسخة من البطولة العالمية بذهبية سباق 800م سباحة حرة وفضية سباق 400م سباحة حرة.يذكر ان الحفناوي كان قد توج خلال الاولمبياد الاخير باليابان بذهبية سباق 400م سباحة حرة.