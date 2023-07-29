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بطولة العالم للسباحة - ايوب الحفناوي يتاهل الى الدور النهائي لسباق 1500م سباحة حرة

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 07:50 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تاهل البطل الاولمبي والعالمي ايوب الحفناوي صباح اليوم السبت الى الدور النهائي لسباق 1500م سباحة حرة ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة الجارية حاليا بمدينة فوكووكا اليابانية.

واحرز الحفناوي المرتبة الاولى ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات بتوقيت 14دق و49ث و53 جزء بالمائة مسجلا ثالث افضل توقيت ضمن قائمة المتاهلين للنهائي الذي سيقام غدا الأحد بداية من الساعة 12 و16 دقيقة بتوقيت تونس.
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وكان الحفناوي توج خلال هذه النسخة من البطولة العالمية بذهبية سباق 800م سباحة حرة وفضية سباق 400م سباحة حرة.
يذكر ان الحفناوي كان قد توج خلال الاولمبياد الاخير باليابان بذهبية سباق 400م سباحة حرة.


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