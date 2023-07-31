المايسترو الأستاذ عبد الرحمان العيادي: "أنغام في الذاكرة هي سهرة تكريم الفنانين التونسيين الأحياء"

قال الملحن والمؤلف الموسيقي الأستاذ عبد الرحمان العيادي إن عرض "أنغام في الذاكرة 2" الذي سيتم تقديمه غدا الثلاثاء 1 أوت على ركح المسرح الروماني بقرطاج ضمن الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي، سيكون عرضا لتكريم عدد من رموز الأغنية التونسية الأحياء والمتقدمين في السن.



وأكد المايسترو عبد الرحمان العيادي في ندوة صحفية، عقدت بالمركز الإعلامي لمهرجان قرطاج الدولي مساء أمس الأحد قُبيْل حفل الفنان الأمريكي "بان هاربر"، أن مواصلة العمل في مشروع "أنغام في الذاكرة" ضمن مهرجان قرطاج الدولي للسنة الثانية على التوالي، ينبع من نجاح سهرة "أنغام في الذاكرة" خلال الدورة الماضية، معبرا عن أمله في استمرار هذا المشروع التكريمي للأغنية التونسية وأعلامها خلال الدورات القادمة من المهرجان، مع القيام بسلسلة من العروض في المهرجانات الأخرى.





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وستخصّص سهرة "أنغام في الذاكرة 2" لتكريم الملحن والمغني سليم دمق والفنان الشريف علوي والشاعر علي اللواتي والفنان الموسيقي محمد غنية.

وتستضيف هذه السهرة الفنانين لطفي بوشناق وزياد غرسة وحسان الدوس وآية دغنوج. كما سيعتلي ركح قرطاج الفنان والملحن سليم دمق الذي سيؤدي عددا من الأغاني التي قام بتلحينها، إلى جانب الفنان الشريف علوي الذي سيقدم ثلاث أغاني أبرزها "ديري لعقلك زيوانة" وهي من كلمات الحبيب الأسود وألحان محمد علي الصفاقسي. وسيؤدي محمد غنية "يا مسافر وحدك" لمحمد عبد الوهاب و"يا دار الحبايب" للهادي القلال.

وستصاحب هؤلاء الفنانين على الركح الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهاني وتنسيق فني لسمير بالصغير.