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الملعب التونسي يفوز وديا على النادي الافريقي 1-صفر

Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 - 20:31 قراءة: 0 د, 18 ث
      
فاز الملعب التونسي على النادي الافريقي بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد بمركب الهادي نيفر بباردو في اطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي القادم 2023-2024.
وحسم الملعب التونسي نتيجة المباراة بفضل هدف السنغالي دومينيك ميندي.
وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 19 اوت القادم علما وان عملية سحب الرزنامة ستجرى يوم الثلاثاء المقبل.


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