الملعب التونسي يفوز وديا على النادي الافريقي 1-صفر

فاز الملعب التونسي على النادي الافريقي بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد بمركب الهادي نيفر بباردو في اطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وحسم الملعب التونسي نتيجة المباراة بفضل هدف السنغالي دومينيك ميندي.

وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 19 اوت القادم علما وان عملية سحب الرزنامة ستجرى يوم الثلاثاء المقبل.