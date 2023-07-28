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كرة اليد: سحب رزنامة المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية يوم 3 اوت القادم

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 17:05 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الجمعة ان عملية سحب رزنامة بطولة النخبة الوطنية للموسم الرياضي 2023-2024 في مرحلتها الاولى ستجرى يوم الخميس 3 اوت الجاري بمقر الجامعة بدار الجامعات الرياضية انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذكرت الجامعة في بلاغ لها ان اخر اجل لتجديد انخراطات الاندية المنتمية لبطولة النخبة الوطنية (اكابر) للموسم الجديد قد حدد ليوم 15 اوت القادم.


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