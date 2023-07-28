كاس الملك سلمان للاندية العربية: الرجاء المغربي يفوز على شباب بلوزداد الجزائري 2-1

تغلب الرجاء المغربي اليوم الجمعة على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي بمدينة ابها السعودية في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.

ونجح الرجاء المغربي في قلب معطيات اللقاء بعد تاخره في النتيجة اثر اسبقية شباب بلوزداد الجزائري منذ الدقيقة 10 عن طريق مراد حداد حيث توفق يسري بوزك في تعديل الكفة في الدقيقة 58 من ضربة جزاء قبل ان يصنع بوشعيب عراسي هدف الانتصار للفريق المغربي في الدقيقة 90 زائد 4.

يذكر ان لاعب شباب بلوزداد الجزائري ليونال وامبا قد اهدر ضربة جزاء في الدقيقة 69.

وسيجمع اللقاء الثاني لذات المجموعة الرابعة نادي الكويت الكويتي بالوحدة الاماراتي في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة.