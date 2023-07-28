اللجنة الوطنية الاولمبية تكثف العمل لمتابعة الاستعدادات البدنية و الذهنية لرياضي النخبة تحضيرا للالعاب الاولمبية باريس 2024

كثفت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية برئاسة محرزبوصيان في الاسابيع الاخيرة عملها من اجل احكام التحضيرات لمشاركة الرياضيين التونسيين في الالعاب الاولمبية بباريس الصيف المقبل وذلك قبل سنة تقريبا من إنطلاق الألعاب .
وفي هذا السياق اجتمع رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان امس بمقر اللجنة ، مع رئيس جامعة المصارعة حسين الخرازي ورئيس جامعة التايكواندو محمد غنام .
وتم التطرق للمتابعة العلمية والإعداد البدني والذهني لرياضيي الجامعتين وخاصة منهم البطل خليل الجندوبي والموهبة الصاعدة خديجة الجلاصي وذلك في اطار العناية المستمرة برياضيي المستوى العالي وخاصة منهم المؤهلين لإعتلاء منصة التتويج الأولمبي .
وفي هذا السياق اجتمع رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان امس بمقر اللجنة ، مع رئيس جامعة المصارعة حسين الخرازي ورئيس جامعة التايكواندو محمد غنام .
وتم التطرق للمتابعة العلمية والإعداد البدني والذهني لرياضيي الجامعتين وخاصة منهم البطل خليل الجندوبي والموهبة الصاعدة خديجة الجلاصي وذلك في اطار العناية المستمرة برياضيي المستوى العالي وخاصة منهم المؤهلين لإعتلاء منصة التتويج الأولمبي .
وقد تعهّد محرز بوصيان بإيجاد الحلول العاجلة لتجاوز مسألة التأطير الفني لرياضيي النخبة في كلا الجامعتين وبمزيد الدعم المادي والمعنوي.
ومن جهة اخرى كان بوصيان قد اجتمع بالمعدين البدنين والمعدين الذهنيين لرياضيي المستوى العالي المعنيين بالألعاب الأولمبية باريس 2024 في سعي لتسخير جميع الإمكانيات من أجل تحقيق الإضافة النوعية على مستوى الإعداد البدني و الذهني لفائدة الرياضيين المتميزين والمراهنين على إعتلاء منصة التتويج خاصة في رياضات السباحة والمصارعة ورفع الأثقال والتايكواندو وألعاب القوى.
وبعد تنظيم دورة الالعاب الافريقية الشاطئية بالحمامات ( 23 الى 30 جوان الماضي) بنجاح ثم مشاركة النخبة الرياضية في الالعاب العربية بالجزائر كثفت اللجنة الاولمبية الوطنية من تحضيراتها للاعداد الجيد للمشاركة في الدورة الاولمبية وتوفير اسباب النجاح في العاب باريس 2024
ويذكر ان اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تلقت الدعوة الرسمية الموجهة الى كافة اللجان الوطنية الاولمبية في العالم من قبل رئيس اللجنة الدولية الأولمبية توماس باخ للمشاركة في الدورة الثلاثة والثلاثين للألعاب الأولمبية باريس 2024.
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