اللجنة الوطنية الاولمبية تكثف العمل لمتابعة الاستعدادات البدنية و الذهنية لرياضي النخبة تحضيرا للالعاب الاولمبية باريس 2024

كثفت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية برئاسة محرزبوصيان في الاسابيع الاخيرة عملها من اجل احكام التحضيرات لمشاركة الرياضيين التونسيين في الالعاب الاولمبية بباريس الصيف المقبل وذلك قبل سنة تقريبا من إنطلاق الألعاب .



وفي هذا السياق اجتمع رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان امس بمقر اللجنة ، مع رئيس جامعة المصارعة حسين الخرازي ورئيس جامعة التايكواندو محمد غنام .

وتم التطرق للمتابعة العلمية والإعداد البدني والذهني لرياضيي الجامعتين وخاصة منهم البطل خليل الجندوبي والموهبة الصاعدة خديجة الجلاصي وذلك في اطار العناية المستمرة برياضيي المستوى العالي وخاصة منهم المؤهلين لإعتلاء منصة التتويج الأولمبي .



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