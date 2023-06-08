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إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024 يوم 16 أفريل القادم في اليونان

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 23:07 قراءة: 0 د, 53 ث
      
ذكرت مصادر مسؤولة اليوم الخميس أن موعد إيقاد الشعلة الأولمبية لنسخة باريس 2024 سيكون يوم 14 أفريل القادم في بداية العد التنازلي لانطلاق الألعاب في العاصمة الفرنسية في 26 جويلية وحتى 11 أوت 2024.

وستقام مراسم إيقاد الشعلة التقليدية في أولمبيا القديمة باليونان مهد الألعاب الأولمبية وستبقى بالبلاد لأسبوع قبل تسليمها إلى أثينا ثم الانتقال لفرنسا.
وفي احتفال تقليدي بمقر الألعاب القديمة تلعب ممثلة دور كبيرة الكاهنات وتوقد الشعلة في كل نسخة، صيفية أو شتوية، باستخدام مرآة مقعرة قبل تسليم الشعلة إلى أول حامل لها على حافة الملعب الأولمبي القديم في أولمبيا.
...

وبعد تتابع قصير في اليونان تسلم الشعلة إلى المدينة المضيفة.
وقال منظمو أولمبياد باريس أن سفينة "بيليم" ذات الثلاث صواري ستنقل الشعلة إلى مدينة مرسيليا الساحلية التي تستضيف منافسات الشراع في الأولمبياد.
وعادة كانت تنقل الشعلة، المحاطة بفانوس آمن، جوا إلى المدينة المضيفة للأولمبياد.
وستكون مرسيليا، التي اكتشفها مستوطنون من اليونان عام 600 قبل الميلاد، نقطة انطلاق عملية تبادل الشعلة في فرنسا والتي تنتهي في باريس يوم 14 جويلة 2024.
وتشير مصادر إلى أن منظمي نسخة 2024 يخططون لإشعال المرجل الأولمبي في برج إيفل.


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