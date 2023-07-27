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اتحاد بن قردان يتعاقد مع اللاعبين أمين المهذبي و محمد المسكيني

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 15:17 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن اتحاد بن قردان التعاقد مع اللاعبين أمين المهذبي و محمد المسكيني، ليعززا بذلك الرصيد البشري لأكابر فريق كرة القدم للموسم القادم.
ويشغل أمين المهذبي صاحب الـ 33 سنة والقادم من نادي الروضة السعودي خطة مدافع، فيما يشغل محمد المسكيني صاحب الـ 26 سنة والقادم من هلال الشابة خطة متوسط ميدان.

يذكر أنّ اتحاد بن قردان كان قد أنهى الموسم الماضي 2022 - 2023 في المركز الخامس، ضمن مرحلة التتويج، برصيد 21 نقطة.


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