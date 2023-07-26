Babnet

الملعب التونسي يعزز صفوفه باللاعب الطوغولي ستيف لوسين

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 17:06 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلن الملعب التونسي اليوم الاربعاء عن تعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم باللاعب الطوغولي ستيف لوسين بعقد يمتد الى غاية موسم 2025.
واضاف فريق باردو عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان اللاعب الطوغولي المنتدب الجديد يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي وظهير أيمن وهو من مواليد 8 أوت 1994 وسبق له اللعب في البطولة الاسكتلندية والانتماء الى المنتخب الطوغولي.
يذكر ان الملعب التونسي قد اعلن سابقا عن انتداب متوسط الميدان غازي العيادي والظهير الايسر هيثم المحمدي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270522


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 26 جويلية 2023 | 8 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:33
16:15
12:33
05:20
03:36
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
33°-23
41°-25
39°-29
38°-29
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (24 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39864 DT        1$ =3,05642 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juil)   671,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*