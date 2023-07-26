الملعب التونسي يعزز صفوفه باللاعب الطوغولي ستيف لوسين

اعلن الملعب التونسي اليوم الاربعاء عن تعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم باللاعب الطوغولي ستيف لوسين بعقد يمتد الى غاية موسم 2025.

واضاف فريق باردو عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان اللاعب الطوغولي المنتدب الجديد يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي وظهير أيمن وهو من مواليد 8 أوت 1994 وسبق له اللعب في البطولة الاسكتلندية والانتماء الى المنتخب الطوغولي.

يذكر ان الملعب التونسي قد اعلن سابقا عن انتداب متوسط الميدان غازي العيادي والظهير الايسر هيثم المحمدي.