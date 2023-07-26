بطولة الرابطة المحترفة الاولى: سحب روزنامة موسم 2023-2024 يوم 1 اوت القادم

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاربعاء ان عملية سحب روزنامة البطولة الوطنية المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 ستجرى يوم الثلاثاء 1 اوت القادم انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات بمقر الادارة الوطنية للتحكيم.