اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاربعاء ان عملية سحب روزنامة البطولة الوطنية المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 ستجرى يوم الثلاثاء 1 اوت القادم انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات بمقر الادارة الوطنية للتحكيم.
بطولة الرابطة المحترفة الاولى: سحب روزنامة موسم 2023-2024 يوم 1 اوت القادم
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الأربعاء 26 جويلية 2023 | 8 محرم 1445
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