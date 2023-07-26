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بطولة الرابطة المحترفة الاولى: سحب روزنامة موسم 2023-2024 يوم 1 اوت القادم

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 16:42 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاربعاء ان عملية سحب روزنامة البطولة الوطنية المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 ستجرى يوم الثلاثاء 1 اوت القادم انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات بمقر الادارة الوطنية للتحكيم.


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