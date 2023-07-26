عرض "مونستير جاز باند" مع الفنّان فوزي الشكيلي يحلق بجمهور مهرجان المنستير الدولي نحو حلم موسيقي كبير

حلقت مساء أمس بمعلم الرباط الأثري بالمنستير مجموعة المنستير للجاز أو "مونستير جاز باند" للمعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير مع عازف الجاز القدير فوزي الشكيلي بجمهور مهرجان المنستير الدولي نحو عوالم الجاز والبلوز والمالوف التونسي.



واستمتع الجمهور بالأصوات الواعدة لأميرة عارف وياسمين قعلي وآية هيشري في "بلاك أرفس"، و"سامر تايم" (وقت صيفي)، و"لالاباي اف برد لاند" و"سام داي ماي برانس ويل كام" (يوم ما سيأتي أميري) والأغنية التونسية "على باب دارك" بتوزيع جديد لعمر بوزقرو، إلى جانب معزوفة "مالوف فانك" لعازف الجاز التونسي الكبير فوزي الشكيلي وهو مالوف مطعم بالجاز والبلوز والفانك، والكورال بقيادة آماني كعلي الذين أدوا "لين أن مي" (اعتمد عليّ) و"ان اذ داي أوف سان" (يوم آخر مشمس) الذي اختتم به العرض.

وكان هذا العرض الذي تفاعل الجمهور مع جل معزوفاته متنوع الفقرات جمع بين الأداء الفردي والكورال والعزف مع الفنّان فوزي الشكيلي لمعزوفات عالمية في الجاز والبلوز وكان فرصة للشباب لإعادة التوزيع والعزف مع قامة عالمية وفق ما اكده قائد المجموعة الأستاذ محمّد أمين بن عافية.



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وأعرب الفنّان الكبير فوزي الشكيلي من جهته لوات عن سعادته بالعزف إلى جانب تلاميذ المعهد العمومي للموسيقي والرقص بالمنستير في مهرجان المنستير الدولي ملاجظا انهم حققوا الكثير من التقدم مقارنة بمشاركتهم في "مهرجان المنستير تعزف الجاز" الذي انتظم 28 أفريل-1 ماي 2023 . واعتبر أن العرض كان ممتازا وخاصة الجمهور الذي ضم إلى جانب التونسيين ألمان وفرنسيين.

وعرض موسيقي الجاز هو تجربة جديدة في المعهد بحسب ما أكده مدير المعهد سامي الزهاني الذي قال في تصريح لوات "كانت مفاجأة سارة أن نرى هذا الشباب لأوّل مرّة على ركح مهرجان المنستير الدولي بحرص من مدير المهرجان بعد أن واكب عرضهم خلال "مهرجان المنستير تعزف الجاز".

وأضاف قائلا "لم يكن الجمهور يتوقع أن "لدينا مثل هذه الطاقات في مجال موسيقى الجاز القادرة على الارتجالات على آلات موسيقية كآلات النفخ والبيانو" وبين أن المعهد يعمل على التكوين وقد خصص لذلك مخبرا مخصص للعمل على عدّة أنواع من الموسيقى.

وأجمع العديد من الحاضرين من الجمهور على نجاح هذا العرض من بينهم الألماني توماس كولمان من مونستر الذي قال إنّه "عرض رائع واستمتعت كثيرا" في حين اعتبر الإعلامي سامي السطنبولي أنّ "برمجته ضمن مهرجان المنستير الدولي كان اختيارا صائبا متوقعا مستقبلا كبيرا لهذه المجموعة من الشباب في مجال الجاز.