رئيس الدولة يزور عددا من المناطق بالعاصمة "

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، زيارة الى منطقة السيجومي بتونس العاصمة، ثم تحوّل إلى القصبة وجامع الزيتونة المعمور والمدينة العتيقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية.



كما التقى رئيس الدولة إثر ذلك، بعدد من المواطنات والمواطنين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، واستمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم، مؤكدا لهم أنه "لا رجوع إلى الوراء".





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