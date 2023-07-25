أريانة: الدورة 31 لمهرجان البحر برواد أنشطة ثرية ومتنوعة من 26 جويلية إلى 7 أوت

تلتئم الدورة 31 لمهرجان البحر برواد من 26 جويلية الجاري إلى غاية يوم 7 أوت 2023 . ويشمل البرنامج وفق لجنة التنظيم عدة سهرات وأنشطة موازية تنطلق يوم الافتتاح على الساعة التاسعة ليلا بسهرة تحييها فرقة وليد الزواغي ودرة بشير تليها يوم 27 جويلية في التوقيت نفسه سهرة الضحك مع منير العوني.



أما يوم 28 جويلية فتقدم فرقة عيساوية أريانة خرجة سيدي عمر بوخطيوة في حين تعرض يوم 30 جويلية بدار الثقافة برواد مسرحية خاصة بالأطفال بعنوان "احكي يا جدي" يليها عرض لمسرحية "ثورة الخشب" ( عرض للكبار) إضافة إلى عرض تنشيطي بعنوان "كمان وألحان" من إهداء المكتبة المعلوماتية بأريانة.





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ويحيي الفنان معز الطرودي يوم 31 جويلية "سهرة المحفل" كما تحيي الفنانة نجوى العرفاوي يوم غرة أوت سهرة فنية ليلية. وتقدم مجموعة سهام بلخوجة يوم 2 أوت عرضا شبابيا راقصا، كما تنتظم يوم 3 أوت سهرة خاصة بالمواهب تليها يوم 4 أوت سهرة مع فن "الراب".

أما يوم 6 أوت فسيتم عرض شريط سينماني وومضات إشهارية ليختتم المهرجان يوم 7 أوت مع الفنانة علياء بالعيد يتم خلاله تكريم بعض الوجوه الثقافية.

وسيتم خلال أيام المهرجان تنظيم عدد من الأنشطة الموازية منها دورة للشطرنج ومصيف الكتاب على شاطئ رواد بالتعاون مع المكتبة المعلوماتية بأريانة إضافة إلى تنظيم سباق للزوارق، وومضات إشهارية تحسيسية حول مضار التدخين وترشيد استهلاك المياه ومقاومة المخدرات إضافة إلى حصة إسعافات أولية وحصة توعوية في السلامة المرورية وعدة أنشطة بيئية ومسابقات.