المنستير: تظاهرة تنشيطية تحسيسية بشاطئ الدخيلة ضمن الاحتفال بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب

يعدّ الاحتفاء بالمهرجان الوطني بمصيف الكتاب في دروته الثلاثين من المحطات الثقافية المهمة التي تنتظم كل صائفة وتقرب الفعل الثقافي من الأطفال واليافعين والمصطافين عامة في الشواطئ ،وهي مناسبة تجمع بين التنشيط والتثقيف والتحسيس



ونظمت اليوم المكتبة المتنقلة بالمنستير بشاطيء الدخيلة بالمنطقة السياحية بالشراكة مع المكتبتين العموميتين بالساحلين والوردانين والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تظاهرة تنشيطية متنوعة الفقرات، من بينها ورشات في الرسم والحكايات الشعبية وأنشطة بيئية وترفيهية تستهدف جميعها حسب توصيات الوزارة تهذيب السلوك لدى الأطفال والناشئة ،خاصة مقاومة العنف والتحسيس بمضار التدخين وغيره من السلوكيات وفق ما أفاد وات أمين المكتبة المتنقلة بالمنستير هشام المانسي

وتسعى من جهتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط عبر تنشيط ورشات في الرسم وتنظيم مسابقات ذات علاقة من خلال المحافظة على البيئة و تحسيس الأسر وجميع الفئات العمرية كي يكونوا أصدقاء للبيئة منذ مرحلة رياض الأطفال وفي المدارس الإبتدائية والإعدادية والمعاهد ،علاوة على تحسيس المصطافين باهمية المحافظة على نظافة الشواطئ حسب المتصرف بالوكالة الوطنية لحماية المحيط فوزي يونس