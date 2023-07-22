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رئيس الدولة يبارح تونس في اتجاه روما للمشاركة في المرتمر الدولي حول "الهجرة والتنمية"

Publié le Samedi 22 Juillet 2023 - 17:31 قراءة: 0 د, 37 ث
      
بارح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشية اليوم السبت تونس، في اتجاه الجمهورية الايطالية، تلبية لدعوة من رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول "الهجرة والتنمية"، الذي كان بادر رئيس الدولة بالدعوة الى تنظيمه، والذي سينعقد غدا الأحد بالعاصمة الايطالية روما.

ويرافق رئيس الجمهورية الى المؤتمر الدولي بروما، كل من وزير الداخلية كمال الفقي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي.
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ويشارك في أشغال هذا المؤتمر الدولي، قادة دول ورؤساء حكومات الى جانب مسؤولين سامين بدول أوروبية وافريقية ومن الخليج العربي ومن الاتحاد الأوروبي.


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