بن عروس : الاعلان عن برنامج الدورة 28 لمهرجان الياسمين برادس

عقدت الهيئة المشرفة على مهرجان الياسمين برادس اليوم السبت بالقاعة الكبرى لبلدية رادس ندوة صحفية عرضت فيها كل تفاصيل البرمجة الخاصة بالدورة 28 للمهرجان.

وقال مدير المهرجان منجي النصري إن الهيئة اجتهدت في ضبط برمجة خاصة تستجيب لكل الأذواق حيث تنوعت عروض هذه الدورة بين السهرات الموسيقية الشبابية والعروض الطربية والمسرحية والعروض الصوفية إلى جانب عروض الفن الشعبي و المالوف، مضيفا أن الخطوط العريضة للبرمجة لم تشذ عن التوجهات الرئيسية التي حكمت هوية المهرجان لعشرات السنين .

ولئن اعتبر ان الميزانية الخاصة بالمهرجان تظل ضعيفة نسبيا بالمقارنة مع تاريخ المهرجان، الا ان مساهمة الهياكل الرسمية في الدعم تمثل قيمة مهمة للمهرجان اضافة الى مساهمة المستشهرين الذين لم يتوانوا في تقديم يد العون للهيئة لاعداد برمجة محترمة تليق بصيت وعراقة المهرجان . ويتضمن البرنامج 18عرضا تتوزع على 8 عروض بين مدعومة وبالتعاقد المباشر مع المتعهدين و 10 "عروض شباك".

وتفتتح الدورة 28 الفنانة الفة بن رمضان يوم الاثنين 24 جويلية ويختتمها الفنام محمد الجبالي يوم 19 اوت المقبل. وتتوزع باقي العروض على عرض نادي الاصيل بصفاقس للمالوف يوم 26 جويلية وعرض سمير لوصيف يوم 29 جويلية و"الزيارة" يوم 30 جويلية وعرض "أحلى عيلة" يوم 1 اوت وعرض للفنان الكوميدي بسام الحمراوي يوم 2 أوت.



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وتتواصل العروض مع "مغني الراب "كازو" يوم 3 اوت و"بنات سعاد" يوم 5 اوت وذلك قبل ان تحل فرقة الانغام العمانية ضيفة على المهرجان يوم 6 اوت، يليها عرض كريم الغربي يوم 7 اوت وعرض نجوم رادس يوم 9 اوت والتخميرة يوم 10 أوت .

ويلتقى عشاق الطرب مع الفنان لطفي بوشناق يوم 10 اوت ومع الديسكو العربي يوم 12 اوت بينما تحل على المهرجان وجيهة الجندوبي في عرض "بيغ بوسا" يوم 13 اوت يليها عرض مغني الراب "بلينقوس" يوم 16 اوت وعرض "عشاق النوبة" يوم 18 أوت .