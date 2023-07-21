توقيع إتفاقية شراكة بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وقّعت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتضمّن خمسة بنود، وتدخل حيّز التنفيذ بداية من اليوم، تاريخ توقيعها.



وتتولى الوكالة بموجب هذه الاتفاقية، تأمين التغطيات الإخبارية وأنشطة الهيئة والاستحقاقات الانتخابية، عبر مختلف وسائلها المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية.





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كما تتولى نشر بلاغات الهيئة المتصلة بالمسار الانتخابي وبقرارات مجلسها، إضافة إلى إعداد وبث فقرات تسجيلية في شكل حوارات وومضات تحسيسية وفعاليات وأنشطة عبر دائرة الملتميديا المركزة صلب الوكالة.



وستخصص وكالة الأنباء بموجب هذه الاتفاقيّة، فقرة خاصة على موقعها الالكتروني الإخباري، يتضمن شعار الهيئة ومختلف الأخبار الخاصة بها، إضافة إلى إعداد حوارات صحفية تلفزية بالاستوديو الخاص بها بمقرها المركزي، مع تأمين أنشطة مراكز الهيئة داخل الجهات، وتقديم المستجدات والفعاليات الخاصة بالانتخابات المحلية.



من جهتها، ستتولى هيئة الانتخابات تزويد الوكالة بالأخبار والمعطيات والبيانات بشكل حيني وحصري، بالاضافة الى توفير فضاء خاص لوكالة الأنباء داخل فضاء قصر المؤتمرات بالعاصمة، لنقل النتائج وفعاليات المؤتمرات والنقاط الصحفية وغيرها من الأنشطة.



وفي كلمته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، أهمية التعاون مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء لما تتميز به من حياد ومهنية، مبينا أن إتفاقية الشراكة والتعاون التي أبرمت اليوم وللمرة الأولى، تتنزل في إطار إنجاح المواعيد القادمة التي من بينها تركيز غرفة برلمانية ثانية.



وبعد أن ذكّر باستعدادات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمةّ، أبرز أهمية الاتفاقية مع وكالة الانباء لتبليغ موقف الهيئة الصحيح داخل وخارج الوطن، والصورة الصحيحة لعملها، لا سيما مع وجود ضبابية حول عديد النقاط المتعلقة بنشاط الهيئة، بما يتطلب الإسناد من قبل مؤسسات الإعلام العمومي لتبليغها بشكل واضح.



بدوره، أعرب الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي، عن الإرادة التي تحدو الوكالة للمساهمة في ترسيخ أسس المسار الديمقراطي، من خلال تأمين تغطية نزيهة وموضوعية وحينية للاستحقاقات الانتخابية القادمة.



وأفاد بأن وكالة الأنباء، تتوفر على شبكة واسعة من المكاتب الجهوية والمراسلين، بما يتيح لها تغطية كافة أنشطة الهيئة، وبالتالي إسناد الاستحقاق الانتخابي القادم والاستحقاقات اللاحقة عبر دوائرها، مبرزا أهمية الانخراط في المسار الديمقراطي من خلال تأمين تغطية نزيهة ومتوازنة تحترم أخلاقيات المهنة الصحفية وشرط الحياد.



كما ذكّر بالاتفاقيات الممضاة بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء مع وكالات دولية، وبترأّس الوكالة لرابطة وكالات الأنباء المتوسطية، مبينا أن كل ما سينشر ب "وات" حول الاستحقاق الانتخابي سيتم تداوله في وكالات أخرى، بما يخوّل توسيع مجال تغطية الانتخابات.



