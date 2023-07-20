وزير التعليم العالي: من المنتظر أن يناهز اجمالي المنتفعين بمنحة أو قرض جامعي للسنة الجامعية الجديدة 149 ألف طالب مقابل أكثر من 139500 في السنة المنقضية

من المنتظر تمكين 9264 طالبا إضافيا من المنح والقروض الجامعية خلال السنة الجامعية 2023-2024، ليبلغ اجمالي المنتفعين بمنحة أو قرض جامعي 148 ألفا و887 طالبا مقابل 139 ألفا و623 طالبا فقط تحصلوا على منح أو قروض جامعية خلال السنة الدراسية المنقضية، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس على هامش تنظيم أيام التوجيه الجامعي بمدينة العلوم بتونس.



ويتوزع اجمالي المنتفعين بمنح وقروض جامعية خلال السنة الجامعية الجديدة الى 103951 طالبا سيتحصلون على المنحة الجامعية المتعارف عليها، و39814 طالبا على منحة الادماج الجامعي التي تسند للطلبة الجدد الدارسين بالسنة الأولى من التعليم العالي والمنتمين لعائلات متوسطة الدخل، اضافة الى 3792 طالبا سيتحصلون على المساعدات الاجتماعية الموجهة للطلبة و1330 طالبا على القروض الجامعية.

ولفت الى أنه من المنتظر أن تناهز نسبة الاستجابة لمطالب السكن الجامعي 83 بالمائة خلال السنة الدراسية المقبلة، مشيرا الى أنه سيقع تعزيز طاقة استيعاب السكن الجامعي ب 1204 سريرا إضافيا كما تتواصل الجهود لتوفير 529 سريرا أثناء السنة الجامعية.



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وتسعى وزارة التعليم العالي خلال السنة الجامعية المقبلة الى التقليص من الوثائق المطلوبة عند تقديم ملف السكن الجامعي ورقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بالسكن الجامعي.

وبين بوكثير أن الوزارة تعمل على ادراج 14 مطعما جامعيا جديدا خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، فضلا عن رصد اعتمادات هامة لاعادة تهيئة وتوسيع وتجهيز العديد من المطاعم الجامعية مع الحرص على الترفيع من جودة الأطباق المقدمة.

ومن جهة أخرى أفاد وزير التعليم العالي أن أشغال تجهيز كافة مؤسسات الخدمات الجامعية بكاميرات مراقبة بكلفة تقدر ب 7.9 مليون دينار شارفت على الانتهاء، فضلا عن تعزيز التنسيق مع السلط الأمنية لتعزيز الحماية الخارجية لهذه المؤسسات.