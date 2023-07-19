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اتحاد بنقردان - شهاب الليلي مدربا جديدا

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 20:03 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلن الإتحاد الرياضي ببنقردان، اليوم الاربعاء، عن تعيين المدرب شهاب الليلي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق الاول لكرة القدم.
واشار النادي الى ان المدرب الجديد سيشرف غدا على اول حصة تدريبية استعدادا للموسم الكروي الجديد
وكان اتحاد بنقردان اتفق في الايام الماضية مع المدرب سفيان الحيدوسي لكن الطلبات المادية للاخير حالت دون اتمام الاتفاق.
ويذكر ان اتحاد بنقردان عزز صفوفه خلال هذه الصائفة بكل من المهاجم نسيم صيود والمدافع بليغ الجمالي ومتوسط الميدان نسيم خذر.


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