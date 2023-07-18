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مكتب البرلمان يحيل مشروع قانون لتمويل ميزانية الدولة على الجلسة العامة ليوم 21 جويلية الجاري

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 17:34 قراءة: 0 د, 18 ث
      
نظر مكتب مجلس نواب الشعب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون عدد 010/ 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وقرّر المكتب بالاجماع، وفق بلاغ صادر عن البرلمان الثلاثاء، إحالة مشروع هذا القانون على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 21 جويلية 2023.



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