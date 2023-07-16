وزير الخارجية يستهل زيارته الى الكويت بلقاء مع رئيس مجلس الأمة الكويتي

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، في مستهل الزيارة التي يؤديها إلى دولة الكويت، رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون، وهنّأه بإنتخابه لهذا المنصب.



ومثّل اللقاء مناسبة للتأكيد على عراقة الروابط القائمة بين تونس والكويت، وتميّز العلاقات الثنائية والحرص المشترك على مزيد دعمها وتطويرها، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الخارجية.





وإستعرض الوزير تطورات المسار السياسي في تونس، وتركيز المؤسسات الدستوية وفي مقدّمتها مجلس نواب الشعب، على إثر الإنتخابات التشريعية التي إنتظمت في شهر جانفي 2023، مبرزا دور المؤسسة البرلمانية في معاضدة جهود الإصلاح، من خلال دورها التشريعي والرقابي.وأوضح أن مكانة الدول ومنزلتها، تقاس بوجاهة مواقفها وتشبثها بمبادئها وإسهاماتها، وليس بحجمها الجغرافي والديمغرافي.من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي، عن إعتزاز بلاده بتميز علاقاتها مع تونس التي تواجه التحدّيات الماثلة أمامها بكل إقتدار.وشدّد الجانبان، على أهمية تفعيل العمل البرلماني كرافد من روافد دعم العلاقات الثنائية، وضرورة التسريع بتشكيل لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية، وتكثيف اللقاءات بين البرلمانيين في البلدين، ومزيد إحكام التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.يشار الى أن وزير الخارجية يشرع بداية من اليوم والى غاية يوم 20 جويلية الجاري، وبتكليف من رئيس الجمهورية، في جولة خليجية إلى كلّ من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السعودية، تلبيةً لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول الشقيقة.