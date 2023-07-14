Babnet

وزير الخارجية يقوم بجولة خليجية لكل من الكويت والامارات والسعودية من 16 الى 20 الجاري

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 16:43 قراءة: 0 د, 32 ث
      
بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يقوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بزيارات خليجية تقوده إلى كلّ من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السعودية، تلبية لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول الشقيقة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 جويلية الجاري.

وتتنزّل هذه الزيارات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، في إطار الحرص على مزيد تمتين روابط الإخاء التي تجمع تونس بهذه الدول الشقيقة وتعزيز العلاقات الثنائية، واستحثاث نسق التعاون معها في كافّة المجالات والرُقي به إلى مستوى العلاقات السياسية المتميّزة.

...

وسيجري وزيرالشؤون الخارجية، بالمناسبة، محادثات مع كبار المسؤولين بهذه الدول الشقيقة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269864


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 جويلية 2023 | 26 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet37°
32° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
44°-28
42°-30
39°-30
39°-29
  • Avoirs en devises
    23287,7

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37944 DT        1$ =3,06726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1260,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*