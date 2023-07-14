وزير الخارجية يقوم بجولة خليجية لكل من الكويت والامارات والسعودية من 16 الى 20 الجاري

بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يقوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بزيارات خليجية تقوده إلى كلّ من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السعودية، تلبية لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول الشقيقة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 جويلية الجاري.



وتتنزّل هذه الزيارات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، في إطار الحرص على مزيد تمتين روابط الإخاء التي تجمع تونس بهذه الدول الشقيقة وتعزيز العلاقات الثنائية، واستحثاث نسق التعاون معها في كافّة المجالات والرُقي به إلى مستوى العلاقات السياسية المتميّزة.





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وسيجري وزيرالشؤون الخارجية، بالمناسبة، محادثات مع كبار المسؤولين بهذه الدول الشقيقة.

