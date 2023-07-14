تجاوز خدمة الدين الخارجي 1ر4 مليار دينار يضعف مستوى احتياطي النقد الأجنبي

بلغت خدمة الدين الخارجي المتراكمة (خلاص أقساط الديون الخارجية منذ بداية العام) يوم 10 جويلية الحالي 2ر4414 مليون دينار متجاوزة بذلك قيمة تحويلات التونسيين بالخارج في نفس التاريخ والتي ناهزت 7ر4035 مليون دينار وايضا مداخيل السياحة المقدرة ب2685 مليون دينار، وذلك وفق مذكرة المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم 14 جويلية 2023 عن البنك المركزي التونسي.



وتبين هذه المعطيات كذلك ان خدمة الدين الخارجي تستهلك 2ر61 بالمائة من اجمالي إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، كاحد اهم موارد القطاع الخارجي التونسي.

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وتبين هذه المعطيات كذلك ان خدمة الدين الخارجي تستهلك 2ر61 بالمائة من اجمالي إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، كاحد اهم موارد القطاع الخارجي التونسي.

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ورغم ارتفاع إيرادات السياحة بقيمة 5ر896 مليون دينار مقارنة بقيمتها يوم 10 جويلية 2022، وتسجيل ارتفاع طفيف في هذا الصدد لتحويلات الجالية التونسية بالخارج بما قدره 4ر156 مليون، فان احتياطي النقد الأجنبي لا يتجاوز حاليا 23 مليار دينار أي ما يعادل 100 يوم توريد مقابل 2ر24 مليار دينار و120 يوم توريد قبل سنة.



من جهة أخرى، تشير بيانات مؤسسة الإصدار الى تسجيل تراجع لافت لسعر صرف الدينار مقابل اليورو بنسبة 41ر5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. علما ان سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة يساوي اليوم 40ر3 دينار.



كما تشير البيانات الى تواصل ارتفاع الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة (الكتلة النقدية المتداولة خارج القطاع البنكي) اذ تقدر حاليا ب 2ر20 مليار دينار وذلك في ظل ارتفاع الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي الى 2ر16 مليار دينار مقابل تراجع المعاملات في السوق النقدية ب 3ر201 مليون دينار لتقدر حاليا بحوالي 1442 مليون دينار.

