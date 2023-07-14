وزير الدفاع يشرف على حفل تخرّج الدورة 45 لمدرسة الأركان وعلى حفل اختتام السنة الدراسية بمدرسة ضباط الصف لجيش البرّ

أكّد وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش، لدى إشرافه اليوم الجمعة، بالقاعدة العسكرية ببرطال حيدر(تونس العاصمة) على حفل تخرّج الدورة 45 لمدرسة الأركان للسنة الدراسية 2022-2023، أن هذه المرحلة من التكوين تمثّل حلقة هامة في مسيرة الضابط، باعتبارها تربط بين التكوين السابق المتعلّق بآليات التنفيذ، والتكوين اللاحق الذي يشمل مجال التصوّر والتخطيط والتسيير والمساعدة على اتخاذ القرار.



وأبرز مميش، أهمية هذه المجالات في دعم القدرات القيادية للضابط وتطوير الإمكانيات العملياتية للمؤسسة العسكرية بصفة عامّة، مشيرا إلى ضرورة تطوير برنامج الدراسة بهذه المؤسسة التكوينية، بما يستجيب لحاجيات المؤسسة العسكرية، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الوطني.





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واضاف الوزير، خلال حفل التخرج الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وعدد من سفراء الدول الصديقة وثلّة من سامي إطارات الوزارة من عسكريين ومدنيين، أنه أسدى تعليماته بإعادة هيكلة مدرسة الأركان لمواكبة التطوّرات الحاصلة في مجال التكوين العسكري والانفتاح على الجامعات التونسية، والانخراط في منظومة الجودة وتكثيف مجالات التعاون وطنيا ودوليا.



كما نوّه بالمجهودات المبذولة من طرف القائمين على هذه المؤسسة التكوينية من أجل تطويرها وتحديث مناهجها التعليمية، وبمستوى التعاون والثقة المتبادلة بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال التكوين العسكري، داعيا الضبّاط الدارسين الى العمل على تعزيز هذا التعاون وتنويعه، باعتبارهم يمثلون ضباطا قادة في المستقبل.



وأشرف مميش مساء أمس الخميس، على حفل اختتام السنة الدراسية بمدرسة ضباط الصف لجيش البرّ، حيث عبر بالمناسبة عن ارتياحه للنتائج المشرفة التي تم تحقيقها بهذه المدرسة التي قال "إنها تعدّ مرجعًا تاريخيّا للتكوين وبناء العقيدة العسكرية، وترسيخ مبادئ حب الوطن ونكران الذات، بإعتبارها أوّل مدرسة عسكرية بعثت منذ الإستقلال".



وأشاد الوزير، وفق ما جاء في بلاغ ثان لوزارة الدفاع، بمجهودات أركان جيش البرّ لتطوير مناهج الدراسة والتدريب بها، وسعيهم الى مزيد اشعاعها والرفع من القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية.



كما تولى تقليد شارات الرتب لخريجي المدرسة وتوزيع الجوائز على المتفوقين منهم للسنة الدراسية 2022 – 2023. وتخلّل حفل التخرّج استعراض عسكري نفذه التلامذة ضباط صف، وحركات رياضية جماعية وتمارين قتالية، أبرزت قدراتهم واستعدادهم للإنطلاق في أولى خطواتهم في مسارهم المهني.

