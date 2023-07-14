اتحاد بنقردان يضم لاعب الوسط انيس خذر

اعلن اتحاد بنقردان اليوم الجمعة عن صفقته الاولى خلال هذا الميركاتو الصيفي بتعاقده مع لاعب الوسط انيس خذر لمدة موسمين قادما من نادي الانتصار السعودي.

ويسعى اتحاد بنقردان الى تعزيز رصيده البشري بعد مغادرة بعض اللاعبين في اعقاب الموسم الماضي 2022-2023 على غرار المدافع شوقي بن خذر للنجم الساحلي والمهاجم وضاح الزايدي للنادي الصفاقسي.

وكان اتحاد بنقردان انهى سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الماضي في المركز الخامس.

