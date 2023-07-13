أفروكان السلة " انغولا 2023" - المنتخب التونسي يخسر رهان بلوغ المربع الذهبي بعد خسارته امام نظيره الايفواري 66-69

لم يتمكن المنتخب التونسي لكرة السلة من التاهل الى الدور نصف النهائي لمسابقة أفروكان (انغولا 2023) اثر خسارته في الدور ربع النهائي امام نظيره الايفواري بنتيجة 66-69 في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس بالعاصمة الانغولية لواندا.



ويواجه المنتخب الايفواري في الدور نصف النهائي المتاهل من المباراة التي ستجمع لاحقا بين المنتخبين الانغولي والرواندي في حين سيجمع الدور نصف النهائي الثاني بين منتخبي المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان المنتخب المغربي ازاح اليوم الخميس في الدور ربع النهائي نظيره الكيني 55-46 بينما صعد منتخب الكونغو الديمقراطية على حساب نظيره النيجيري 74-72.