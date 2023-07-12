ضبط الاستعدادات لتنظيم الدورة 60 لمهرجان استعراض اوسو بسوسة

خصصت جلسة العمل المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر ولاية سوسة لضبط الاستعدادات الخاصة للتنظيم الدورة 60 لمهرجان استعراض اوسو الذي تنظمه جمعية استعراض اوسو بسوسة خلال الفترة من 16 الى 26 جويلية 2023

واكد والي سوسة نبيل الفرجاني، أهمية تذليل كل الصعوبات من أجل انجاح هذا المهرجان بتظافر جهود كل الاطراف المتداخلة داعيا بالخصوص مختلف الأطراف الداعمة الى الإسراع بصرف المنح المقررة

وقدم رئيس جمعية استعراض اوسو وليد بن حسن بسطة ضافية عن فعاليات المهرجان الذي يتضمن فقرات موسيقية واستعراضية وتنشيطية تحتضنها عدة فضاءات بمدينة سوسة وبمرسى القنطاوي بحمام سوسة ابرزها كرنفال اوسو الذي يقام يوم 24 جويلية 2023 بالشارع الرئيسي لمدينة سوسة

ويتميز كرنفال اوسو الذي أضحى علامة مميزة في ذاكرة ولاية سوسة بمشاركة عديد الفرق النحاسية والماجورات والعربات والمجسمات والدمى العملاقة التي ستنطلق من رصيف الفنون المحاذي للميناء التجاري وصولا الى الطريق السياحية الرئيسية لمدينة سوسة / كورنيش بوجعفر / مرورا عبر شارع الحبيب بورقيبة



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وتنطلق فعاليات المهرجان صباح يوم 16 جويلية بتنظيم مسابقة القصور الرملية بشاطئ بوجعفر ثم بعرض المداوري بالخيول الاصلية

ويواكب جمهور سوسة مساء في اطار فعاليات المهرجان يوم 21 جويلية سهرة يحييها الفنان صابر الرباعي بساحة المدن المتوامة

كما يواكب الجمهور ضمن احتفالات الجهة بذكرى اعلان الجمهورية حفل اطلاق الشماريخ التي ستضيئ سماء مدينة سوسة ثم سهرة فنية يحييها المع الفنانين بتونس ليختتم المهرجان يوم 26 جويلية بحفل فني يقام بمرسى القنطاوي

وبين رئيس جمعية استعراض اوسو وليد بن حسن في تصريح لوات ان هذه التظاهرة العريقة تعد مناسبة للمساهمة في دعم وتنمية السياحة الثقافية والشبابية بالإضافة الى المساهمة من خلال الاستعراض في تنشيط الحياة الثقافية بالولاية والمحافظة على الموروث الثقافي الشعبي والعمل على احياء العادات والتقاليد النابعة من هذا التراث

كما يعد الاستعراض فرصة لابراز المكاسب التي تحققت في مختلف المجالات الشبابية والثقافية والسياحية جهويا ووطنيا وفق تعبيره

واعتبر أن ضعف الموارد المالية والمتمثلة بالأساس في المنح المرصودة من طرف وزارتي الثقافة والسياحة وولاية سوسة وبلدية سوسة تعد من أبرز عاوائق تنظيم المهرجان وذلك فضلا عن تأخرها في عديد الأحيان ما يؤجل عملية الاتفاق مع مسدي الخدمات في تونس وفي الخارج

