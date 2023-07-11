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الالعاب العربية ( الجزائر 2023 ) -سباحة - خليل بن عجمية (200 متر على الظهر ) ورامي الرحموني ( 1500متر سباحة حرة ) يتوجان بالذهب

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 16:54 قراءة: 0 د, 29 ث
      
توج السباح محمد خليل بن عجمية بذهبية 200متر "سباحة على الظهر" بتوقيت 2'04"37 في منافسات السباحة بالألعاب العربية 2023 المقامة بمدينة وهران الجزائرية .
وهي الذهبية الأولى في رصيده بعد فضيتين وبرونزيتين .

كما فاز السباح رامي الرحموني بالميدالية ذهبية في سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت 15'42"
...


وفازت السباحة جميلة بولكباش بميدالية برونزية في سباق 100م سباحة حرة فيما تمكن السباح هاني مصفار من الظفر بميدالية برونزية في 200متر فراشة .
وبلغ رصيد المشاركة التونسية في السباحة 18ميدالية ( ذهبيتان و7 فضيات و9 برونزيات).


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