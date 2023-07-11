الالعاب العربية ( الجزائر 2023 ) -سباحة - خليل بن عجمية (200 متر على الظهر ) ورامي الرحموني ( 1500متر سباحة حرة ) يتوجان بالذهب

توج السباح محمد خليل بن عجمية بذهبية 200متر "سباحة على الظهر" بتوقيت 2'04"37 في منافسات السباحة بالألعاب العربية 2023 المقامة بمدينة وهران الجزائرية .

وهي الذهبية الأولى في رصيده بعد فضيتين وبرونزيتين .



كما فاز السباح رامي الرحموني بالميدالية ذهبية في سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت 15'42"



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وفازت السباحة جميلة بولكباش بميدالية برونزية في سباق 100م سباحة حرة فيما تمكن السباح هاني مصفار من الظفر بميدالية برونزية في 200متر فراشة .

وبلغ رصيد المشاركة التونسية في السباحة 18ميدالية ( ذهبيتان و7 فضيات و9 برونزيات).

