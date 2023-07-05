قبلي: انجاز سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة المراة الريفية في مجال تحويل التمور

تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قبلي، انجاز سلسلة من الدورات التكوينية في مجال تحويل التمور في اطار برامج التكوين الموجهة للمراة في الوسط الريفي، التي تنتظم بالتعاون مع مركز البحوث في الفلاحة الواحية بدقاش



واوضحت رئيسة دائرة الاحاطة بالمراة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فاطمة الصالحي لصحفي "وات" انه تم انجاز دورتين تكوينيتين في مجال تحويل التمور شملت عمليات التعبئة والتغليف والممارسات الصحية، استهدفت اكثر من 30 امراة من المنخرطات في المجامع التنموية من اجل تحسين مهاراتهن الفنية وتطوير عنايتهن بالمنتوج بطرق علمية





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واشارت الصالحي الى ان هذه الدورات تنقسم الى حصص نظرية واخرى تطبيقية تبرز كيفية اضفاء قيمة مضافة عالية على منتوج التمور خاصة من ناحية التعليب واحترام الشروط الصحية لضمان فرص اكبر لتسويق المنتوج والمنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية



واكدت ان تطوير العناية بطرق عرض المنتوج وتعليبه، من شانها تحسين مدخول المستفيدات من الدورات التكوينية وتمكينهن من تطوير مشاريعهن، واشارت الى انه من المبرمج خلال هذه السنة انجاز 4 دورات تكوينية في مجال تحويل وتثمين التمور لفائدة النساء الريفيات في اطار التمكين الاقتصادي لهذه الشريحة من المجتمع، مما يخول لهن الحصول على تمويلات سواء لبعث مشاريع او لتطوير المشاريع القائمة في المجال