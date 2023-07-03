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ديوكوفيتش يبلغ الدور الثاني مع بداية حملته نحو أرقام قياسية في ويمبلدون

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 19:08 قراءة: 0 د, 36 ث
      
استهل نوفاك ديوكوفيتش سعيه لتحقيق عدة أرقام قياسية في بطولة ويمبلدون للتنس بفوز سهل على الأرجنتيني بيدرو كاتشين اليوم الاثنين.

ويسعى اللاعب الصربي (36 عاما) للفوز بلقبه 24 في البطولات الأربع الكبرى للرجال، والذي من شأنه أن يجعله أيضا متساويا مع مارغريت كورت الأسترالية.
كما يأمل في معادلة الرقم القياسي لروجر فيدرر البالغ ثمانية ألقاب على الملاعب العشبية لنادي عموم إنقلترا بالإضافة إلى التساوي مع بيورن بورغ بخمسة ألقاب متتالية في فردي الرجال.
...

ورغم نجاح كاتشين في كسر إرسال منافسه في المجموعة الأولى المتكافئة، كانت اللحظة الوحيدة التي عانى فيها ديوكوفيتش عندما اشتكى من العشب المبلل نتيجة هطول الأمطار التي تسببت في توقف اللعب لمدة 70 دقيقة حتى يتم غلق وفتح سقف الملعب.
وحسم ديوكوفيتش المباراة بنتيجة 6-3 و6-3 و7-6.



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