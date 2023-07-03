ألقت الوحدات الاستعلاماتية ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بقفصة القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.



وذكر المصدر ذاته، في بلاغ الإثنين، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذا "العنصر التكفيري"، مؤكدا أنه جرى الاحتفاظ به.

