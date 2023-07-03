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انس جابر تحافظ على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 12:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
حافظت التونسية انس جابر على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.
وكانت انس جاب خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور ثمن النهائي لبطولة ايستبورن الانقليزية بخسارتها امام الايطالية كاميلا جيورجي 3-6 و2-6.
وتخوض انس جابر هذا الاسبوع منافسات بطولة ويمبلدون الانقليزية ثاني البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، حيث ستواجه في الدور الاول من الجدول الرئيسي البولونية ماغدالينا فريش المصنفة 70 عالميا. يذكر ان انس جابر بلغت خلال العام الماضي الدور النهائي لبطولة ويمبلدون قبل ان تخسر في النهائي امام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا.
وبقيت صدارة التصنيف العالمي على حالها بعد ان حلت البولونية ايغا شفينوتيك في المركز الاول متبوعة بالبيلاروسية ارينا سابالينكا والكازاخستانية ايلينا ريباكينا والامريكية جيسيكا بيغولا والفرنسية كارولين غارسيا.


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