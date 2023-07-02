توزر: حملة تحسيسية بمدخل المدينة وعملية بيضاء لحادث مرور إيذانا بانطلاق برنامج العطلة الآمنة

أعطيت اليوم الاحد، بمدخل مدينة توزر الشمالي، إشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة من خلال حملة تحسيسية، على مستوى القوس، تلتها حملة ثانية بالمدخل الجنوبي، على مستوى مفترق طريق المطار، تحت شعار "ما تجريش عايلتك حاجتها بيك" اختتمت بعملية بيضاء لحادث مرور سببته دراجة نارية.



وأشار في هذا السياق والي توزر محمد أيمن البجاوي في تصريح لصحفية "وات" الى ان انطلاق برنامج العطلة الآمنة سبقته جلسة عمل ضبطت مختلف الاستعدادات ووضع برنامج في الغرض، نظرا لأهمية العطلة في الحد من حوادث الطرقات، حيث وقعت برمجة مجموعة من الحملات التحسيسية ستتواصل كامل فصل الصيف مع المراقبة المستمرة للطرقات.





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وسيتم بالنظر الى خصوصية الجهة باعتبارها ولاية حدودية، تنظيم عدد من حملات التحسيس في المعابر البرية بكل من حزوة وتمغزة، إضافة الى برامج تحسيسية ليلية في الفضاءات الترفيهية، وسيكون البرنامج موزعا على كامل فترة العطلة الصيفية للحد من حوادث الطرقات وتوجيه مستعملي الطرقات لاعتماد سلوك سليم، وفق ذات المصدر.



وشاركت في الحملة التحسيسية، الاسلاك الأمنية المعنية بالسلامة على الطرقات، إضافة الى الإدارة الجهوية للحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز وعدد من نسيج الجمعيات العامل في مجال التحسيس والتثقيف المروري من بينها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية التي صرح رئيس مكتبها الجهوي في ولاية توزر محمد العربي داسي ل"وات" بأنها انطلقت منذ فترة في عمليات تحسيس مروري بالمعبر الحدودي حزوة والمعبر الحدودي فج بوزيان بتمغزة وبمطار توزر نفطة الدولي، وستتواصل هذه الأنشطة خلال الفترة المتبقية من العطلة بالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج والمندوبية الجهوية للسياحة ببرمجة 10 أنشطة في هذا السياق.



وينظم المكتب الجهوي للجمعية حلقات تكوينية بالشراكة مع دور الشباب بتوزر ونفطة بالإضافة الى برمجة حلقة تكوينية في احدى المدارس الابتدائية بالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج.



ولفت المصدر ذاته الى أن جميع المؤشرات تشير الى خطورة الوضع المرتبط بحوادث المرور وخاصة القاتلة منها، ملاحظا أن احصائيات تؤكد أن ولاية توزر تحتل المرتبة الأخيرة وطنيا في نسبة حوادث المرور داخل مناطق العمران، 80 بالمائة منها تسببها الدراجات النارية، وهو ما دفع الجمعية الى التركيز على تحسيس أصحاب الدراجات النارية مؤكدا أنه وبسبب السلوك غير السليم لمستعملي هذا الصنف من وسائل النقل، فإنه يقترح التحول الى العمل الزجري للحد من حوادث السير خاصة وأن نسبة كبيرة من الحوادث المسجلة في مدن الجهة يكون ضحاياها من الشباب أو المراهقين قائلا " إن العقوبة الشديدة أفضل من وفاة شخص أو إعاقة دائمة له".



وقال من جهته رئيس جمعية متطوعي الحماية المدنية محمد الصغير الشريف إن الوضع المرتبط بالسلامة المرورية يحتاج الى عمل تحسيسي أكثر لذلك سيتواصل العمل التوعوي كامل الصيف باستهداف سواق السيارات على الطرقات الرئيسية وسواق الدراجات النارية داخل المدن.