الإحتفاظ بتكفيري في المنستير صادرة في شأنه أحكام سجنية

تمكنت الوحدات الإستعلاماتية ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمنستير، ليلة أمس الجمعة، من ضبط تكفيري صادرة في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و4 أشهر .

وذكر بلاغ صادر اليوم السبت عن الادارة العامة للحرس الوطني، ان النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنه.