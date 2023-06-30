منوبة: تواصل التدخلات البلدية الإستثنائية المبرمجة بمناسبة عيد الأضحى

تواصلت اليوم الجمعة، بمختلف بلديات منوبة، التدخلات الإستثنائية المبرمجة، منذ يوم عيد الأضحى، والمخصصة لرفع جلود الأضاحي والفضلات المنزلية التي انتشرت في مختلف المناطق، وذلك بعد ان سخرت البلديات آلياتها من شاحنات عادية وشاحنات ضاغطة وجرارات وآلات جارفة، فضلا عن أعوان النظافة الذين تم تنسيق عملهم في شكل فرق وعبر نظام حصص الإستمرار، وفق المصالح البلدية لعدد من البلديات.



وقد انطلقت جهود رفع الفضلات منذ ظهر اليوم الأول من عيد الاضحى (اول امس الاربعاء) وذلك بتنظيف نقاط رفع الفضلات من الجلود واكداس التبن التي تكدست فيها في مشاهد باتت مالوفة ايام أعياد الاضحى، وفي التعهد بنقاط تنظيف رؤوس الأضاحي التي تنتشر في أغلب الأحياء ويترك أصحابها مخلفاتهم في الطرقات والانهج، وفق ما عاينته صحفية "وات".





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كما تركز عمل اعوان النظافة على نقاط جمع الجلود التي ركزت، خاصة ببلدية منوبة المنخرطة بالحملة الوطنية ضمن 06 بلديات، وذلك بعد رفع الجلود من قبل المجمعين منها، تفاديا لظاهرة ترك بقايا الأضاحي وجلودها بالطريق العام وعلى بقية المظاهر المخلة بالجمالية العامة .



وتاتي هذه التدخلات المتواصلة، بعد إعداد برنامج مسبق باشراف كتاب عامين البلديات تم فيه تحديد إمكانيات كل بلدية، من آليات وموارد بشرية، وكذلك النقائص، ووضع حلول لتذليلها من أجل تحفيز جهود رفع الفضلات طيلة أيام العيد ودون انقطاع.



وشهدت عمليات رفع الفضلات تذبذبا بعد اشكاليات سجلها مركز الفضلات بالجديدة، ومصب برج شاكير، مما دفع البلديات الى احداث مصبات تجميع وقتية الى حين رفع الاشكاليات.