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بنزرت: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 11:16 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تمكنت وحدات مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات .
واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن الادارة العامة للحرس الوطني ان النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها بإحالته على الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بماطر لإتخاذ ما يتعين في شأنه.
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