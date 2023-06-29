بنزرت: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت وحدات مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات .

واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن الادارة العامة للحرس الوطني ان النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها بإحالته على الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بماطر لإتخاذ ما يتعين في شأنه.

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