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الالعاب الافريقية الشاطئية ـ سباحة في المياه الحرة ـ 5 كلم رجال ـ ميدالية برونزية للتونسي خليل بن شعبان

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 13:35 قراءة: 0 د, 20 ث
      
احرز السباح التونسي خليل بن شعبان الميدالية البرونزية في سباق 5 كلم سباحة في المياه الحرة ضمن منافسات الالعاب الافريقية الشاطئية التي تتواصل بالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات الى غاية 30 جوان الجاري قاطعا المسافة في 59د و02ث و48 جزء بالمائة.
وعادت الميدالية الذهبية الى الناميبي فيليب سايدلر بزمن قدره 58د و54ث و80 جزء بالمائة، فيما تحصل الجنوب افريقي ماتيو دال كالدويل على الميدالية الفضية ب/59د و00ث و89/.


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