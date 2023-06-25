الالعاب الافريقية الشاطئية(الحمامات 2023) العناصر التونسية تراهن على الذهب في التجديف الشاطئي (رئيس الجامعة التونسية للتجديف)

اكد رئيس الجامعة التونسية للتجديف سليم بن بوبكر اليوم في تصريح لوكالة (وات) على هامش تصفيات مسابقة التجديف الشاطئي في اطار الالعاب الافريقية الشاطئية بياسمين الحمامات ان العناصر التونسية تراهن جديا على المراتب الاولى في هذا الاختصاص .

واشار الى ان العناصر التونسية حققت بعد منذ بداية التصفيات ثلاث مراتب اولى في الذكور والاناث.



ولاحظ ان العناصر التونسية لها من القدرات التي تؤهلها للفوز خاصة وان من بين المشاركين من تحصل على ميداليات ذهبية وفضية وبرنزية في بطولات العالم للتجديف سنتي 2021 و2022 .



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واكد ان العناصر التونسية ستشارك في الالعاب الشاطئية العالمية المبرمجة في شهر اوت ببالي.

واضاف ان الجامعة التونسية للتجديف تعمل بجدية لاعدادا عناصر النخبة الوطنية خاصة وان اختصاص التجديف البحري ستكون من بين الاختصاصات الاولمبية لسنة 2028.



وكشف من جهة اخرى ان تونس ستحتضن موفى شهر اكتوبر القادم المسابقات الافريقية التاهيلية للالعاب الاولمبية باريس 2024 اختصاص التجديف الكلاسيكي في البحيرة والتي ستنتظم تحت اشراف الاتحاد الدولي للتجديف.

ويشارك في مسابقات تصفيات التجديف الشاطئي في اطار الالعاب الشاطئية الحمامات 2023 متسابقون اناث وذكور من 15 بلدا افريقيا .