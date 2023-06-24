رواية زمن الهذيان لرفيقة البحوري.. رحلة البحث عن الذات وهروب من واقع مرير نحو الفضاء الارحب

"رحلة البحث عن الذات هي عملية نحت فردية للذات، وهروب من واقع مرير ومن التدمير النفسي بحثا عن فضاء ارحب بعيدا عن الذات المضطهدة" ... هكذا قالت الكاتبة، رفيقة البحوري، خلال حفل تقديم وتوقيع روايتها الأخيرة "زمن الهذيان، الذي انتظم مساء اليوم السبت، بفضاء المكتبة الجهوية بصفاقس، وذلك ببادرة من المكتبة الجهوية بصفاقس، ودار محمد علي للنشر بالتعاون مع جمعية أبواب وجمعية مواطنات



وأضافت صاحبة رواية "زمن الهذيان، "حين كتبت الرواية، حرّك الوجدان والاحاسيس وشائج الرواية ، ولأنني متشبعة بالفكر النسوي دون ان اكون في علاقة عدائية بالرجل، كتبت عن إنحراف الرجل الشرقي الذي يسمح به المجتمع، كما كتبت عن البحر والصحراء لأني كنت أبحث عن فضاء أرحب من ذات "هاجر"، الشخصية المضطهدة في الرواية، ليأخذ فعل الكتابة ذلك البعد النسوي الذي يتقفى الظلم والاضطهاد المسلط على النساء"





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و طرحت، رفيقة البحوري في روايتها "زمن الهذيان عديد القضايا ، خاصة العلاقة بين المدينة والصحراء ومسألة الأصل والصورة النمطية للمرأة في المجتمع الشرقي والعقلية الذكورية وإضطهاد الرجل للمرأة، ليضفي الاختلاف والائتلاف من رحم الواقع المعيش ذلك الخلو في رحاب الكاتبة واللجوء للصحراء كفضاء رحب للبحث عن الذات، وتضمين الشعر والإيحاء في شكل مرواحة غنائية اضافت بعدا تخييليا للرواية عبر حالة التماهي بين رمزية المدينة والصحراء والموجود والمنشود في رحلة البحث عن الذات بين تفاصيل سرد نفسي وخيال نثري قد توخته صاحبة الرواية

في خاتمة روايتها ، ارتكنت الروائية رفيقة البحوري الى "اليأس الإبداعي" في لغة الكتابة ، حيث بحثت الشخصية المحورية في الرواية "هاجر" عن علاقة حب جديدة، وذلك بسبب تراكم الهذيان والغضب والإنحدار العاطفي الذي عاشته بسبب القيود الاجتماعية

و أثار عدد من المتدخلين في حفل تقديم وتوقيع رواية "زمن الهذيان " لرفيقة البحوري، عديد المسائل الأدبية أهمها علاقة القراءة والكتابة والنقد بالموت الروحي، والعلاقة بين شاعرية الشعر وشاعرية الرواية، والمشروع الروائي الذي دفع بالكاتبة إلى ولادة هذا المنجز الأدبي، والتيار الجندري الذي أضحى يتنامى في الرواية والأدب بإعتبار أن نص الرواية مفعم بالهموم النسوية

يذكر أن رواية "زمن الهذيان" لرفيقة البحوري، التي صدرت خلال الثلاثية الأولى من سنة 2023 ، وفازت بإحدى جوائز "كومار"، هي من الحجم المتوسط، حيث تحتوي على 232 صفحة. وقد سبق للكاتبة، رفيقة البحوري، أن ألفت رواية عنوانها " المياه المالحة "



