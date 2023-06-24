أريانة: الشروع خلال شهر أوت المقبل في العمل بمنظومة اقتطاع التذاكر للخدمات البلدية والتصرف فيها عن بعد

تشرع بلدية أريانة، خلال شهر أوت القادم، في العمل بنظام إدارة طوابير الانتظار والتصرف فيها واقتطاع التذاكر عن بعد بالنسبة لخدمات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل والحالة المدنية.



وأوضح كاهية مدير النّظم المعلوماتيّة وتكنولوجيا الاتّصال بالبلدية، توفيق بالهاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المنظومة التي سيتم العمل بها في الدوائر البلدية الأربع، وهي أريانة المدينة وأريانة العليا والنصر والمنازه، تتضمن تطبيقًا للهاتف الجوال لحجز التذاكر عن بُعد عبر الإنترنت مع نظام عرض ديناميكي مركزي.

وأضاف أن هذه المنظومة ستمكن من التصرف في الشبابيك وإدارة الخدمات والتعامل مع المستخدمين في مختلف الدوائر البلدية من خلال الشبكة المعلوماتية البلدية، لافتا إلى أنه سيتم في نفس الوقت عرض الإحصائيات بصفة فورية لمستخدمي تطبيق الهاتف المحمول وعبر بوابة البلدية مع إشعارات تتعلق بعدد التذاكر المحجوزة.



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ويمكن للمواطنين من خلال التطبيقة اختيار الدائرة البلدية التي يرغبون في التوجه إليها وفقا لمبدأ الاتاحة ووفقًا لنوعية الخدمة المطلوبة.

وسيكون نظام إدارة طوايبر الانتظار وفق المسؤول البلدي مرتبطا بنظام عرض ديناميكي مركزي للتصرف بشكل فعال في قاعات الانتظار في مختلف الدوائر البلدية كما سيتم التحكم في المنظومة انطلاقا من قاعة التحكم في البلدية.