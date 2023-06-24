رئاسة الحكومة: عطلة عيد الاضحى يومي 28 و 29 جوان

اعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة وذلك يومي 28 و29 جوان 2023.



وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم السبت بالتوقيت الصيفي الذي يكون، بداية من غرة جويلية 2023 إلى غاية يوم 31 أوت 2023 على النحو التالي:

• من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30)



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• يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).

