تصفيات كاس افريقيا للامم للمحليين لكرة السلة - المنتخب التونسي يكسب حواره الاول امام نظيره الجزائري 49-42

كسب المنتخب التونسي لكرة السلة حواره الاول امام نظيره الجزائري 49-42 اليوم الجمعة بقاعة سطاوالي بالجزائر العاصمة ضمن تصفيات المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم للاعبين المحليين (انغولا 2023).



وسيتجدد الموعد بين المنتخبين في مباراة ثانية يوم الاحد المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء بنفس القاعة لتحديد المتاهل الى النهائيات القارية.

وستقام المرحلة النهائية لكس افريقيا للامم للمحليين بالعاصمة الانغولية لواندا من 7 الى 16 جويلية القادم بمشاركة 12 منتخبا.