أخصائية تغذية توصي بعدم الإفراط في تناول لحم الضأن خلال عيد الأضحى وبالحرص على توازن الوجبات الغذائية

أوصت الاخصائية في التغذية، سنية بوعلاق، بضرورة عدم الإفراط في استهلاك لحم الضأن بمناسبة عيد الأضحى المبارك لما يحتويه من نسب عالية من الدهنيات (20 بالمائة) والاحماض المشبعة، الى جانب الحرص على تناول الخضروات المتنوعة (بصل، طماطم، باذنجان، فلفل..) والسلطات الطازجة والمطبوخة لجعل الوجبات الغذائية أكثر توازنا.





وأشارت بوعلاق، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الى ضرورة تجنب اكل اللحوم الحمراء مساء تفاديا لارتفاع معدل الكولستيرول في الدم، فضلا عن مضغ اللحم جيدا لتسهيل عملية الهضم، وإلى ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية والحلويات وتعويضها بالغلال الموسمية.



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ودعت الى الاقبال على تناول الحبوب الكاملة ومنتجات الحليب غير المشبعة ضمن الوجبات الغذائية، واعتماد طريقة الطهي بالبخار للتقليل من نسبة الكولسترول، إضافة الى ممارسة نشاط رياضي على غرار المشي، وركوب الدراجة، وألعاب الكرة بأنواعها بعد الأكل. ولفتت بوعلاق الى ضرورة المحافظة على صحة كبار السن ومرضى القلب والشرايين، ومراقبة كميات استهلاكهم للحوم الحمراء، حتى لا تتحول مناسبة العيد الى مناسبة مربكة، على حد تعبيرها، مع شرب الماء والتقليل من الملح في الطعام.

ونصحت في الاخير بتهيئة الجسم قبل يومين من عيد الأضحى من خلال التقليل من تناول البروتينات ذات الاصل الحيواني على غرار الدواجن والبيض، وتعويضها بالبروتيات ذات الاصل النباتي كالفاصوليا والعدس والحمص.