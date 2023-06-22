سليانة: العمل على التسريع في إعداد القائمة النهائية للمنتفعين بالمساكن الاجتماعية بمعتمدية قعفور(الوالي)

تعمل اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي بولاية سليانة على التسريع في إعداد القائمة النهائية للمنتفعين بالمساكن الاجتماعية بمعتمدية قعفور والبالغ عددها 123 مسكنا جاهزة منذ 2019 وتتوزع الى 30 مسكنا فرديا و93 مسكنا جماعيا، حسب رئيس اللجنة والي سليانة وليد العباسي.

وأضاف العباسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم غلق آجال قبول الاعتراضات يوم 8 جوان الجاري وانطلقت لاحقا عملية الدراسات وإعداد القائمة النهائية للمنتفعين، وستكون جاهزة قريبا سيما وأنها في مراحلها الأخيرة، حسب تأكيده.

وبين أن القائمة الأولية للمنتفعين المساكن الاجتماعية بقعفور تم تعليقها بمركز الولاية وبمقر المعتمدية، وفتح باب الاعتراضات لمدة شهر بداية من يوم الثلاثاء 9 ماي المنقضي.

وأشار، من جهة أخرى، إلى ضرورة التسريع في إستكمال إنجاز 128 وحدة سكنية بمعتمدية بوعرادة والتي تقدمت أشغالها بنسبة 40 بالمائة، ودعوة المقاولة إلى الالتزام بتعهداتها بتأمين المساكن الإجتماعية وإحترام مواعيد التسليم في أقرب الآجال، علما أنّ 24 مسكنا إجتماعيا ببوعرادة جاهزة بعد، مؤكدا على أهمية توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا البرنامج.



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