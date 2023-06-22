" مبابي سيكون النجم الأول في عالم كرة القدم" (غاريث بيل)

صرح لاعب ريال مدريد الإسباني السابق والمعتزل مؤخرا, غاريث بيل أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي سيكون النجم الأول في عالم كرة القدم, وكذلك النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنقليزي.



وانسحب البساط من الثنائي الكبير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد سنوات من التألق وتحطيم الأرقام القياسية, حيث قرر الأول قرر إنهاء مسيرته في البطولة الأمريكية والآخر في البطولة السعودية.





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وفي هذا الوقت, يؤكد كيليان مبابي يوما بعد الآخر علو كعبه في عالم الساحرة المستديرة رفقة نجوم آخرين من شاكلة النرويجي إيرلينغ هالاند, والبرازيلي فينيسيوس جونيور وغيرهم من الاسماء القادمة.

وتحدث غاريث بيل في تصريح نقلته عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية "أعتقد أن كيليان مبابي سيكون النجم الأول في عالم كرة القدم, وكذلك هالاند (...) الأمر طبيعي ويحدث في جميع الرياضات نجوم ترحل وأخرى تأتي".