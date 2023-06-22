انطلاق إختبارات مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام"

انطلقت، اليوم الخميس، مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" لتتواصل الى حدود يوم 24 جوان الجاري.



ويجتاز المترشحون خلال هذا اليوم مادة العربية من 8 الى 9 صباحا تليها مادة الانقليزية من الساعة 9 و نصف الى 10 و 15 دق ، ومادتي الفرنسية و الايقاظ العلمي غدا الجمعة ،فيما يخصص صباح يوم السبت لاجتياز مادة الرياضيات.





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ويبلغ عدد المترشحين لهذا الامتحان 56893 تلميذا أي بنسبة 28% من العدد الجملي لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي البالغ عددهم 200400 تلميذ.



ويتناظر المترشحون لاجتياز مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية على 3700 مقعد بالمدارس الإعدادية النموذجية.

ويتم الإعلان على نتائج مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام"يوم 07 جويلية القادم.