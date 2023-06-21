صفاقس : افتتاح مركز التكوين المستمر في اختصاص الميكاترونيك التابع للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

إنتظم اليوم الأربعاء، بمقر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، حفل افتتاح مركز التكوين التابع للاتحاد، المختص في التكوين المستمر في الميكاترونيك، وذلك في إطار برنامج تموله وزارة التعاون الدولي الألمانية وتشترك في تنفيذه منظمة "بي بي يو" الألمانية، ووزارة التكوين المهني والتشغيل، والإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس

وأوضح الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس في بيان صادر عنه، "أن برنامج التكوين في الميكاترونيك ينفذ على مسارين يتمثلان في تكوين أساسي يتم بمركز باش حانبة ويتوج بدبلوم تقني سام، وتكوين مستمر يجري في مركز الاتحاد ويتوج بشهادة تكوين

و أكد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، أنور التريكي، أن بعث مركز التكوين كان ثمرة جهود مطولة من قبل جميع الاطراف ، كما ابرز عضو المكتب التنفيذي المتصرف المسؤول عن شؤون المركز، خالد السلامي اهمية تكاتف كل الاطراف لبعث هذا المولود الجديد وضرورة كسب الرهان في الاختصاصات الحديثة وطنيا وعالميا

ومن جانبه ، أكد ممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني، منير الدخلي، حرص الوزارة على الإرتقاء بالكفاءات التونسية و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص



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و تم خلال هذا الحفل الإفتتاحي، عرض أشرطة بيانية توثيقية حول مراحل تنفيذ برنامج الميكاترونيك ومكوناته البشرية واللوجيستية