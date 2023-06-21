صفاقس: باعثون شبان وخبراء اقتصاديون وعدد من ممثلي هياكل المرافقة يشاركون في فعاليات الدورة الثالثة لصالون تطوير المؤسسات الناشئة

بمشاركة ثلة من الخبراء الاقتصاديين وباعثي المؤسسات الناشئة وممثلي هياكل الدعم والمرافقة في المجال الاقتصادي، انتظمت اليوم الأربعاء الدورة الثالثة لصالون المؤسسات الناشئة "ستارت آب بوستر" الذي ينظمّه مركز أعمال صفاقس بالإشتراك مع مجموعة من الهياكل والمنظمات المحلية والأجنبية.

وتتمثل هذه الهياكل أساسا في المنظمة الأمريكية "فاينانشل سيرفيسس فولونتير كوربس" (الهيئة التطوعية للخدمات المالية)، وشبكة "سيفاكس أنجلس" (ملائكة الأعمال) المحدثة مؤخرا من طرف مركز أعمال صفاقس بغاية مرافقة المشاريع المجددة والواعدة من حيث القدرة على النمو وخلق الثروة، والقطب التكنولوجي بساقية الزيت، وحاضنة المؤسسات "كوستارت"، وحاضنة المؤسسات الناشئة "أي كيوب"، وقطب الطالب المبادر بصفاقس والمرصد الجهوي للمؤسسات الناشئة المحدث من طرف جمعية "صفاقس الدولية".

وشهدت هذه الدورة الثالثة من الصالون تقديم 6 باعثين شبان لمشاريعهم الناشئة والمجدّدة أمام عدد من هياكل الدعم والتمويل وأعضاء شبكة ملائكة الأعمال بغاية التطوير وللبحث عن سبل تمويل وشراكة وفرص للنفاذ إلى أسواق جديدة. وتنقسم المشاريع المقدمة إلى 5 مشاريع متحصلة على علامة المؤسسة الناشئة "ستارت أب أكت"، ومؤسسة مجدّدة وتشمل مجالات اختصاصها التصرف في الموارد المائية، ومقاومة التسربات، وضياع المياه والمساعدة الطبية في المنزل، والإشهار والتجارة الالكترونية والتعليم عن بعد.

وقد عرضت هذه المؤسسات منتوجاتها في معرض مصغر أقيم على هامش التظاهرة وشهد لقاءات شراكة وتشبيك مع المستثمرين وممثلي هياكل الدعم والتمويل.



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وأكدت المسؤولة على مركز أعمال صفاقس، عبير حسني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أهمية هذه التظاهرة ومساهمتها المنتظرة في توفير فرص للتطوير لفائدة المؤسسات الناشئة التي تم انتقاؤها بالدورة الأولى لبرنامج "سيفاكس أنجلس" للتطوير وللبحث عن سبل تمويل وشراكة.

والجدير بالذكر أن شبكة ملائكة الأعمال "سيفاكس أنجلس" تم إحداثها من طرف مركز أعمال صفاقس بدعم من المنظمة الأمريكية "فاينانشل سيرفيسس فولونتير كوربس"، وتهدف إلى تكوين نواة من رجال أعمال ومستثمرين وخبراء من جهة صفاقس لتمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة والمؤسسات ذات قدرة نمو عالية بجهة صفاقس.

وقدّم للخبير الكندي، جون فرانسوا بيلون، وهو محامي أعمال وملاك أعمال، مداخلة عن بعد استعرض فيها فرص وتحديات ملائكة الأعمال في تمويل المؤسسات المجددة، كما بيّن تجربة كندا كمثال عن دول أمريكا الشمالية في مجال الاستثمار ومرافقة المؤسسات الناشئة، مبرزا أهمية أن يكون مناخ الأعمال والتشريعات ملائمة ومحفزة للاستثمار لضمان نسبة نجاح مرتفعة للمؤسسات الناشئة.

واعتبرت المديرة التنفيذية لحاضنة "أي كيوب"، دلال كريشان، أن "مناخ الاستثمار تصنعه مختلف الهياكل المتعدّدة التي تشترك في مثل هذه التظاهرات"، مشيرة إلى مكامن القوة والنجاح التي تتيحها المؤسسات الناشئة ومنها 36 مؤسسة ترافقها حاليا "أي كيوب"، وشدّدت على ضرورة أن تتضافر جهود كل الأطراف من أجل تحسين مؤشر النجاح والحياة للمؤسسات الناشئة التي لا تتجاوز حاليا 20 بالمائة.

من جهته، طرح مدير القطب المبادر، محمد بلحاج، ضعف مستوى التأطير الموجّه لطلبة التعليم العالي من طرف المستثمرين حتى يقع توجيه أكبر عدد ممكن منهم إلى عالم الاستثمار والأعمال، وتثمين ما يمتلكونه من قدرات في التجديد والابتكار والأفكار الخلاقة التي يمكن تحويلها إلى مشاريع ناجحة وذات قيمة مضافة عالية.